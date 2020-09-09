Берлин призвал Россию сотрудничать в расследовании отравления Навального

https://static.news.ru/photo/df495d46-f2b8-11ea-8e7c-fa163e074e61_660.jpg Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию к сотрудничеству в разбирательстве по поводу отравления политика Алексея Навального. Он заявил, что ждёт от Москвы проведения расследования.

Он отметил, что отравление оппозиционера веществом из группы «Новичок» — тяжкое преступление, передаёт РИА Новости.

Из того, что нам сейчас известно, понятно, что должны быть сделаны выводы. И поэтому важно, чтобы мы призвали российское правительство сотрудничать, провести расследование и сотрудничать в расследовании этого преступления. Мы ожидаем необходимых разъяснений и кооперации, которая необходима для этого, — сказал он в ходе выступления в бундестаге.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава германского МИД Хайко Маас заявил, что в ФРГ видят много признаков причастности России к отравлению оппозиционера, поэтому в Кремле должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами.