Беременность помогла выявить редкую форму рака у британки

28-летняя жительница Великобритании Рейчел Бейли на 21-й неделе беременности столкнулась с кровотечениями и обратилась к врачам, испугавшись за здоровье ребёнка. Медики установили, что малыш полностью здоров, а проблемы вызваны серьёзным онкологическим заболеванием у будущей матери.
Как
Сама Бейли уверена, что дочь, которую назвали Финикс, спасла ей жизнь.
Без сомнений, Финикс спасла мне жизнь, так как опухоль осталась бы незамеченной, если бы я не забеременела. Я так благодарна за то, что у меня быстро диагностировали рак, — рассказала британка.
Ранее NEWS.ru писал о 28-летней жительнице Великобритании, которая узнала о беременности за час до родов. Она думала, что располнела во время самоизоляции.
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