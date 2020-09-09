Беременность помогла выявить редкую форму рака у британки

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28-летняя жительница Великобритании Рейчел Бейли на 21-й неделе беременности столкнулась с кровотечениями и обратилась к врачам, испугавшись за здоровье ребёнка. Медики установили, что малыш полностью здоров, а проблемы вызваны серьёзным онкологическим заболеванием у будущей матери.

Как передаёт «Экспресс газета», Бейли прошла экстренное сканирование, которое выявило редкую форму злокачественной опухоли в почке. Врачи решили удалить шестисантиметровое новообразование уже после родов. Британка успешно родила здоровую дочку, а через две недели после этого легла на хирургический стол. Врачам удалось не только удалить опухоль, но и сохранить почку. При этом новообразование не успело дать метастазы, и сейчас молодая мама полностью здорова.

Сама Бейли уверена, что дочь, которую назвали Финикс, спасла ей жизнь.

Без сомнений, Финикс спасла мне жизнь, так как опухоль осталась бы незамеченной, если бы я не забеременела. Я так благодарна за то, что у меня быстро диагностировали рак, — рассказала британка.

Ранее NEWS.ru писал о 28-летней жительнице Великобритании, которая узнала о беременности за час до родов. Она думала, что располнела во время самоизоляции.