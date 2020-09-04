Британка перепутала беременность с полнотой

https://static.news.ru/photo/8102e1f4-eec0-11ea-b819-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

28-летняя жительница британского города Уиган Таша Дэвис узнала о беременности за час до родов. Она думала, что располнела во время самоизоляции.

Женщину госпитализировали с сильными болями в животе. В больнице Дэвис узнала, что скоро родит ребёнка. Малыш появился на свет абсолютно здоровым. Женщина объяснила врачам, что не заметила ни одного указывающего на беременность симптома.

За три дня до родов муж британки приобрёл дом. Мужчине пришлось в срочном порядке покупать детские вещи вместо обустройства жилья.

Я ложился спать и думал о том, как поеду завтра покупать посудомоечную машину. А вместо этого поехал в больницу, чтобы узнать о рождении сына, — рассказал мужчина журналистам Daily Mirror.

Он назвал произошедшее сюрреалистичным.

NEWS.ru писал, что британка Стефани Грегори приняла схватки за кишечную инфекцию. Во время всего периода беременности женщина сбросила 12 кг, пила пиво и таскала тяжёлые вещи. Она не замечала каких-либо симптомов беременности.