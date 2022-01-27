Бербок опровергла скорое вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО не значится в повестке дня, об этом знают все, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газетам редакционной группы Funke. По её словам, Североатлантический альянс пока не собирается принимать к себе страны из Восточной Европы.

В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится, — сказала Бербок.

При этом она считает, что каждая страна может сама выбирать, к каким альянсам хотела бы присоединиться. Также Бербок в очередной раз отметила важность Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Ранее Бербок заявила, что Берлин и Москва продолжат обсуждать вопрос о возвращении к переговорам в рамках «нормандского формата». Она отметила, что все стороны заявили о своей приверженности к минским договорённостям. Бербок также добавила, что Германия готова к диалогу с РФ относительно общей безопасности в Европе, а продолжение переговоров в рамках Совета Россия — НАТО является хорошим и важным сигналом на фоне безмолвия последних двух лет.

При этом на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она подчеркнула, что Запад в переговорах с РФ не будет ставить под сомнение независимость Украины.