Белорусские пограничники сделали опасное открытие на границе с Украиной Схрон с компонентами взрывчатки обнаружен на границе Белоруссии и Украины

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе

Схрон с взрывчаткой обнаружен на белорусско-украинской границе, сообщает БелТА со ссылкой на заявление официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского. Речь идет о тайнике с компонентами для взрывных устройств.

Обнаружены контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним, — отметил Бычковский.

По его словам, белорусские пограничники охраняют южную границу в усиленном режиме.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силовики обнаружили крупный схрон с оружием в Артемовском районе ДНР. Украинские правоохранители незаконно вывезли его из местного оружейного склада полиции еще в 2014 году. Похищенное вооружение и боеприпасы планировалось передать местным националистическим батальонам.

До этого сотрудники Росгвардии в Запорожской области в ходе проверки обнаружили тайник с оружием, оборудованный в автомобильном прицепе. Оперативники задержали владельца арсенала, им оказался мужчина 1992 года рождения. Подозреваемого передали сотрудникам органов внутренних дел. Также известно, что еще в одном населенном пункте Запорожской области росгвардейцы изъяли экстремистскую литературу. Другие подробности операции не приводятся.