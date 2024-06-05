В ДНР нашли крупный схрон с похищенным у полиции оружием Пушилин рассказал о найденном крупном схроне с оружием в Артемовском районе ДНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Силовики обнаружили крупный схрон с оружием в Артемовском районе ДНР, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Как отмечается, украинские правоохранители незаконно вывезли его из местного оружейного склада полиции еще в 2014 году. Похищенное вооружение и боеприпасы планировалось передать местным националистическим батальонам.

В результате совместных оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа в Артемовском районе выявлен схрон с вооружением и боеприпасами, заготовленный правоохранительными органами Украины в 2014 году, — говорится в сообщении.

В схроне находилось 20 автоматов, 184 пистолета и свыше 18 тысяч боеприпасов. По словам Пушилина, после проверки и соответствующего обслуживания все это передадут в подразделения Министерства обороны России.

Ранее в Артемовском районе уже находили крупные тайники с оружием. Об одном из таких сообщалось в конце мая. В нем находились гранатомет, ручные гранаты, взрывные устройства, минометные снаряды, патроны и мины. Все найденное вооружение передано в подразделения Минобороны России для постановки на учет.