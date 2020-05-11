Белоруссия прокомментировала претензии Литвы по строительству БелАЭС

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Замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк оценил претензии властей Литвы, которые считают, что БелАЭС несёт угрозу её национальной безопасности.

В позиции, которую заняла сегодня Литва по отношению к Белорусской АЭС, кроме политики больше ничего нет. Мы знаем, что литовская сторона в своё время тоже инициировала строительство новой атомной электростанции, но, к сожалению, ей не удалось этот проект реализовать по различным причинам, — отметил Михадюк.

По его словам, Евросоюз приступил к реализации аналогичного проекта. При этом европейские специалисты не интересовались БелАЭС. Вопросы поступают только от политиков.

Кроме того, замминистра энергетики республики отметил, что власти принимают все необходимые меры, чтобы станция была безопасной, передаёт ТАСС.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту. Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции. Он выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность.

Как писал NEWS.ru, Литва, Латвия и Эстония намерены подписать декларацию об отказе от закупки электроэнергии, которую будет вырабатывать строящаяся в Белоруссии рядом с литовской границей атомная электростанция (БелАЭС).