Автор The Independent Дежевски: требования России перед началом СВО логичны Обозреватель The Independent Дежевски назвала справедливыми требования России перед началом СВО

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Требования России по гарантиям безопасности, послужившие причиной для начала специальной военной операции на Украине, правомерны и логичны, написала в своей статье обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски. По мнению журналистки, для обеспечения стабильности в регионе нужно создать новые механизмы предотвращения конфликтов, основанные на принципе контроля над вооружениями. Автор полагает, что пока таких условий не будет создано, в Европе сохранится угроза новых конфликтов, в том числе с применением ядерного оружия.

Только когда Россия почувствует себя в безопасности в своих постсоветских границах, ее соседи также будут чувствовать себя в безопасности в своих границах, — написала автор.

Журналист американского издания 19FortyFive Джек Бакби ранее высказал мнение, что США и их союзники могут остановить конфликт на Украине, если согласятся предоставить России гарантии безопасности. По мнению Бакби, если лидеры стран НАТО поддержат предложение президента Франции Эммануэля Макрона об учитывании гарантий для России при разработке будущей системы безопасности в Европе, это может положить конец противостоянию. Автор допустил, что одним из главных положений новой архитектуры безопасности может стать отказ от принятия Швеции и Финляндии в НАТО.