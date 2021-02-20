Австрийский инфекционист сравнил «Спутник V» с автоматом Калашникова

https://static.news.ru/photo/f818b96a-7441-11eb-be10-96000091f725_660.jpg AK-47 Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

Российский препарат для вакцинации от COVID-19 «Спутник V» также надёжен и эффективен, как автомат Калашникова. Так считает ведущий инфекционист из Австрии Флориан Тальхаммер.

«Спутник V» как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный, — сказал Тальхаммер в интервью Kronen Zeitung.

Инфекуционист Венского медицинского университета и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины (ÖGIT) напомнил, что многообещающие результаты исследований российского препарата были опубликованы в авторитетном научном журнале Lancet.

В издании были размещены данные по третьей фазе испытаний «Спутника V», которые подтвердили его безопасность и высокие результаты. Эффективность препарата оказалась 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Применение вакцины «Спутник V» одобрено более чем в 30 странах.

Этот препарат разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В августе 2020 года «Спутник V» получил регистрацию и вошёл в тройку мировых вакцин по количеству полученных одобрений от госрегуляторов разных стран.

В октябре второй российской вакциной от COVID-19, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».