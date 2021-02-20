Австрийский инфекционист сравнил «Спутник V» с автоматом Калашникова

Российский препарат для вакцинации от COVID-19 «Спутник V» также надёжен и эффективен, как автомат Калашникова. Так считает ведущий инфекционист из Австрии Флориан Тальхаммер.
«Спутник V» как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный, — сказал Тальхаммер в интервью Kronen Zeitung.
Инфекуционист Венского медицинского университета и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины (ÖGIT) напомнил, что многообещающие результаты исследований российского препарата были опубликованы в авторитетном научном журнале Lancet.
В издании были размещены данные по третьей фазе испытаний «Спутника V», которые подтвердили его безопасность и высокие результаты. Эффективность препарата оказалась 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Применение вакцины «Спутник V» одобрено более чем в 30 странах.
Этот препарат разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В августе 2020 года «Спутник V» получил регистрацию и вошёл в тройку мировых вакцин по количеству полученных одобрений от госрегуляторов разных стран.
В октябре второй российской вакциной от COVID-19, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».