Центр «Вектор» получил более 45 обращений из-за рубежа по «ЭпиВакКороне»

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В Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» поступило больше 45 обращений из других стран об исследовании препарата для вакцинации от COVID-19. Также за границей хотят и производить «ЭпиВакКорону» у себя на территории. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор центра Ринат Максютов.

У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории для обеспечения безопасности своих граждан, — сказал он в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым.

«ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» стала второй вакциной, официально зарегистрированной в России. Её применение одобрили в октябре 2020 года. Первым зарегистрированным препаратом для вакцинации от COVID-19 стал «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрирован в августе прошлого года. Третья российская вакцина «КовиВак» центра им. Чумакова получила одобрение 20 февраля 2021 года.

Ранее специалисты чем третья вакцина от коронавируса, созданная в России, отличается от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». Вся разница заключается в технологии производства. «КовиВак» изготовлена на основе «целого» вируса, который был убит. А два предыдущих препарата содержат лишь отдельные фрагменты вируса SARS-CoV-2, сообщал NEWS.ru.