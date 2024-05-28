Австрийская OMV не намерена отказываться от российского газа Глава OMV Штерн: компания намерена соблюдать контракт с «Газпромом» до 2040 года

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Австрийская нефтегазовая компания OMV считает, что, пока не введены санкции на российский газ, она «обязана соблюдать действующий контракт с „Газпромом“ на поставки», заявил акционерам гендиректор OMV Альфред Штерн. По его словам, договоренности с российской компанией рассчитаны до 2040 года, передает der Standard.

Пока нет санкций, с нашей точки зрения, мы обязаны соблюдать действующий контракт на поставку газа с «Газпромом», — сказал Штерн.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее удовлетворил иск ООО «Газпром экспорт» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Швеции. Ожидалось, что спор продолжится в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма.

Соглашение о продлении действующего контракта на поставку российского природного газа в Австрию было подписано ООО «Газпром» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH в июне 2018 года. Контракт рассчитан на срок до 2040 года.

Позже австрийская компания OMV в срочном сообщении для рынка предупредила трейдеров о риске прекращения поставок газа со стороны «Газпрома». Предупреждение связано с решением «иностранного суда, полученным крупной европейской энергетической компанией».