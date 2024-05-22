Российский суд запретил OMV вести спор с «Газпром экспортом» в Стокгольме

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Газпром экспорт» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Швеции, следует из информации, указанной в картотеке арбитражных дел. Ожидалось, что спор продолжится в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма.

Удовлетворить заявление (жалобу), — говорится в картотеке.

Суд постановил, что в случае нарушения запрета OMV Gas Marketing & Trading GmbH должна будет выплатить «Газпром экспорту» €575,2 млн. Защита российской компании настаивала, что санкции Евросоюза лишают «Газпром» доступа к правосудию. Адвокат отметил, что это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

Соглашение о продлении действующего контракта на поставку российского природного газа в Австрию было подписано ООО «Газпром» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH в июне 2018 года. Контракт рассчитан на срок до 2040 года.

В декабре 2023 года сообщалось, что OMV приступила к изучению указа президента РФ Владимира Путина, лишающего ее доли в российских предприятиях по разработке Южно-Русского газового месторождения. В марте 2022 года в OMV решили, что Россия больше не является ключевым регионом для вложений и что концерн больше не будет туда инвестировать. При этом в компании подчеркивали, что в распоряжении OMV имеется 24,99% акций Южно-Русского месторождения, стоимость которых была почти полностью скорректирована в 2022 году.