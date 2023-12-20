Австрийская OMV начала изучать указ Путина для защиты своих прав

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Южно-Русское нефтегазовое месторождение

Австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ президента РФ Владимира Путина, лишающий ее доли в российских предприятиях по разработке Южно-Русского газового месторождения, сообщила пресс-служба иностранной организации. В OMV заявили, что прорабатывают возможности для защиты своих прав.

Согласно указу, пакеты акций OMV и ее доли в газовой сфере должны быть переданы новым российским компаниям. В конечном итоге, они будут принадлежать страховым компаниям ОАО «СОГАЗ» и «Газпрому». Поступления от передачи доли OMV будут перечислены на специальный счет, — сообщили в OMV.

В марте 2022 года OMV решила, что Россия больше не является ключевым регионом и что она больше не будет туда инвестировать, отметили в компании. Там подчеркнули, OMV владеет 24,99% акций Западно-Сибирского Южно-Русского месторождения, стоимость которых была почти полностью скорректирована в 2022 году, указано в сообщении.