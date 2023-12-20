Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских активах

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская компания OMV потеряли свои доли в предприятиях, занимавшихся разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения, пишет РБК. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путиным.

Согласно тексту документа, все права и обязанности совместных предприятий переходят к новообразованным российским компаниям, созданным при участии правительства. Российские акционеры получат доли в этих компаниях, соответствующие их долям в совместных предприятиях.

Доли, ранее принадлежавшие иностранным компаниям, перейдут к самим российским компаниям. Предполагается, что АО «СОГАЗ» приобретет доли в компании, связанной с Южно-Русским месторождением, а «Газовые технологии» — в компании, связанной с Ачимовскими отложениями. Полученные от продажи средства будут направлены на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

Ранее сообщалось, что структура Газпромбанка может выкупить 14 торговых центров «Мега» у шведской компании Ingka Centre. По словам источников, стороны уже могли достичь определенных договоренностей. Президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов заявил, что стоимость покупки ТЦ «Мега» может составлять $2,85 млрд без учета дисконта. Продажа активов также включит опции обратного выкупа, предположил он.