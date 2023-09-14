Газпромбанк может выкупить сеть торговых центров «Мега»

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Структура Газпромбанка может выкупить 14 торговых центров «Мега» у шведской компании Ingka Centre, передает «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники. По их словам, стороны уже могли достичь определенных договоренностей.

Президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов сказал, что стоимость покупки ТЦ «Мега» может составлять $2,85 млрд без учета дисконта. Продажа активов также включит опции обратного выкупа, предположил он.

Структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres. Стороны уже могли достичь неких договоренностей, — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие указа, согласно которому «Газпрому» нельзя приобретать газ и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea по цене выше установленной кабмином. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, запрет будет действовать до 1 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что молдавское правительство согласилось выплатить $8,6 млн в качестве погашения задолженности перед «Газпромом» за поставки энергоносителя. Как уточнил министр энергетики республики Виктор Парликов, к такой цифре чиновники пришли по итогам комплексных вычислений.