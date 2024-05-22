Австрийская OMV предупредила о риске прекращения поставок российского газа

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Австрийская компания OMV в срочном сообщении для рынка во вторник предупредила трейдеров о риске прекращения поставок газа со стороны «Газпрома», передает Bloomberg. Предупреждение связано с решением «иностранного суда, полученным крупной европейской энергетической компанией».

OMV выразила опасения, что ее могут обязать переводить деньги за российский газ некой крупной европейской энергетической компании. Там отметили, что если австрийские суды приведут решение иностранного суда в исполнение, то платежи OMV не дойдут до «Газпром экспорта». OMV не называет компанию и страну, в которой проходило судебное разбирательство.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее удовлетворил иск ООО «Газпром экспорт» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Швеции. Ожидалось, что спор продолжится в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма.

Суд постановил, что в случае нарушения запрета OMV Gas Marketing & Trading GmbH должна будет выплатить «Газпром экспорту» €575,2 млн. Защита российской компании настаивала, что санкции Евросоюза лишают «Газпром» доступа к правосудию. Адвокат отметил, что это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.