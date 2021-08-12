Выживший: полная версия интервью

Вертолёт с туристами упал в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту находились 13 туристов и трое членов экипажа. По предварительным данным, восемь человек погибли. Остальным удалось выжить, их авиацией доставили в Камчатскую краевую больницу.

Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть, после этого вертолёт сразу заполнился водой <...>, вода была очень холодная, низкий туман <...>, вокруг уже барахтались люди, звали на помощь <...>, об этом трудно говорить, потому что рядом со мной был мальчишка, сын моего друга, — рассказал пострадавший.