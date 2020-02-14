https://static.news.ru/photo/4461b176-4f33-11ea-a467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет начал проверку после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале.

Об этом сотрудник Уральского следственного управления на транспорте СК рассказал журналистам РИА Новости. Он отметил, что подробности станут известны позднее.

По данным Mash, в результате ЧП погибли два человека — командир и второй пилот судна. Спасатели извлекли тела из вертолёта.

Как писал NEWS.ru, снежная буря стала причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале. Инцидент произошёл недалеко от аэропорта Сабетты. Транспортное средство перевернулось на крышу, обломав лопасти. В момент ЧП на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Вертолёт может принадлежать авиакомпании «Скол».