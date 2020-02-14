Следственный комитет начал проверку после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале.
Об этом сотрудник Уральского следственного управления на транспорте СК
По данным Mash, в результате ЧП
Как писал NEWS.ru, снежная буря стала причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале. Инцидент произошёл недалеко от аэропорта Сабетты. Транспортное средство перевернулось на крышу, обломав лопасти. В момент ЧП на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Вертолёт может принадлежать авиакомпании «Скол».
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