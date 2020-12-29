Строительная конструкция обрушилась у станции МЦК

Обрушение строительной конструкции произошло возле станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца, сообщили в департаменте транспорта столицы.
Инцидент не повлиял на движение поездов МЦК,
Движение на Московском центральном кольце осуществляется в соответствии с графиком. Рядом с выходом № 1 — улица Серебрякова — со станции МЦК "Ботанический сад" обрушилась конструкция на территории городского строительного объекта, — сообщили в ведомстве.
В результате выход № 1 был закрыт. Пассажиры попадают на станцию и выходят через выход № 2 на улицу Леонова. Сейчас на месте работает подрядная строительная организация, проводящая работы на объекте. Также на место ЧП прибыли сотрудники МЧС.
По данным источников журналистов, в результате инцидента никто не пострадал.
7 декабря в одной из общеобразовательных школ на территории подмосковного города Орехово-Зуево обрушился потолок.
ЧП произошло в орехово-зуевской школе № 11. В учебном заведении обрушился потолок — упали две подвесные панели. На момент обрушения в школе находились как ученики, так и педагоги. Однако в результате ЧП никто из них не пострадал, писал NEWS.ru.