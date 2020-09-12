СМИ: Дом в Краснодаре, где случился пожар, был признан безопасным

https://static.news.ru/photo/0ba9c99e-f669-11ea-bdb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В многоквартирном доме в Краснодаре, где 13 сентября случился сильный пожар, не было нарушений норм строительства или правил пожарной безопасности.

Дом соответствовал требованиям строительных норм и правил (СНиП), предъявляемым к многоквартирным жилым домам и жилым помещениям по своим конструктивным характеристикам и объёмно-планировочному решению, и не создавал угрозу жизни и здоровью людей, — рассказал агентству ТАСС информированный источник в экстренных службах.

Проверка здания на соответствие необходимым требованиям безопасности была проведена в 2012 году перед вводом его в эксплуатацию. Положительное заключение было выдано Ростехинвентаризацией (БТИ).

Пожар в краснодарском многоквартирном доме разгорелся в ночь с субботы на воскресенье. Площадь возгорания была оценена в 4 тыс. квадратных метров, огонь распространился на весь восьмой этаж. Погибших и пострадавших в связи с инцидентом нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после пожара в краснодарской многоэтажке более 400 жителям дома потребовалась помощь, в том числе 179 жильцам — с расселением.