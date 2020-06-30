Склад загорелся на юго-востоке Москвы

Пожар начался в одноэтажной металлической пристройке склада на юго-востоке столицы. На месте работают спасатели.
Об этом в местном МЧС
Как писал NEWS.ru, также сейчас пожарные пытаются потушить здание Дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Существует опасность распространения огня с ДК на помещение стадиона, которое находится рядом. Площадь пожара уже увеличилась в три раза с изначально 800 квадратных метров до 2,4 тыс. квадратных метров.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен