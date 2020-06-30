Склад загорелся на юго-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

Пожар начался в одноэтажной металлической пристройке склада на юго-востоке столицы. На месте работают спасатели.

Об этом в местном МЧС рассказали журналистам РИА Новости. Площадь возгорания в настоящий момент уточняется. Информации о пострадавших или погибших нет.

Как писал NEWS.ru, также сейчас пожарные пытаются потушить здание Дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Существует опасность распространения огня с ДК на помещение стадиона, которое находится рядом. Площадь пожара уже увеличилась в три раза с изначально 800 квадратных метров до 2,4 тыс. квадратных метров.