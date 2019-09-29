https://static.news.ru/photo/95583c36-e2c7-11e9-92aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следствие выясняет причины гибели 41-летнего полицейского Олега Фрайнда из Плесецка Архангельской области. Он сгорел в своей машине после ДТП.

Как пишет « Фонтанка », ранее Фрайнд якобы предупредил о своей возможной гибели.

Погибший был работником охраны и конвоирования ОМВД Плесецкого района. Он числился в документах жилищно-бытовой комиссии Архангельского главка полиции и находился в списке сотрудников, имеющих право на единовременную выплату для приобретения жилья.

Издание выяснило, что в январе 2019 года Фрайнд находился на 777-м месте в очереди на жильё. А в июне 2018 года занимал 782-ю строчку.

Скорость перемещения — пять позиций в течение полугода — могла казаться вечностью нуждающемуся в жилье сотруднику. В очереди он стоял с 2015 года, — говорится в публикации.

По данным управления ГИБДД Архангельской области, автокатастрофа произошла рано утром 27 сентября. Автомобиль ВАЗ-21150, направляясь со стороны Плесецка в сторону посёлка Савинский, выехал на встречную полосу, пробил ограждение и оказался в кювете. Машина загорелась, а управлявший ей сотрудник полиции не смог выйти из салона.

Утром 29 сентября сослуживцы и друзья устроили прощание с Олегом Фрайндом.

Как писал News.ru, 28 сентября автобус столкнулся с грузовиком DAF в Ярославской области. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое госпитализированы.