Самолёт S7 экстренно вернулся в аэропорт Новосибирска

https://static.news.ru/photo/a2ced6a2-85fc-11eb-aed4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт авиакомпании S7, следовавший рейсом Новосибирск — Иркутск, вернулся в аэропорт после взлёта. Причиной стали неполадки с двигателем.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пассажиров отправили в Иркутск резервным бортом.

Рейс S7 из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета после взлёта в связи с неполадками с одним из двигателей, — сказано в сообщении.

В аэропорту подтвердили агентству информацию о том, что у борта возникли технические проблемы. Заменяющий самолёт уже приземлился в пункте назначения в 08:04 (03:04 по московскому времени).

Ранее NEWS.ru писал, что американское издание The Drive высмеяло инцидент с 47-летним капитаном Воздушных сил Украины, который, будучи пьяным, протаранил на автомобиле истребитель МиГ-29. Журналисты издания весьма иронично отозвались о произошедшем. Как заметили авторы материала, скорее всего, истребитель не подлежит восстановлению, из-за чего может являться безвозвратно потерянным. Стоит напомнить, что после столкновения автомобиля с самолётом последний загорелся.