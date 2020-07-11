После взрыва газа в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

https://static.news.ru/photo/a32ec5e6-c340-11ea-b58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52.mchs.gov.ru

По факту взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме на территории Автозаводского района в Нижнем Новгороде правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности. Об этом 11 июля сообщили представители регионального СУ СКР.

Отмечается, что дело возбудили по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

О состоянии пострадавших в результате ЧП журналистам рассказали в Минздраве Нижегородской области. В ведомстве заявили, что повреждения разной степени тяжести получили пять человек. Двоих из них — мужчину и женщину — отправили в больницу. Ещё трое получили лёгкие травмы. У одного из госпитализированных пациентов (пол не уточняется) диагностировано отравление продуктами горения лёгкой степени. Пострадавшего направили на амбулаторное лечение. Кроме того, одного человека отправили в травматологию с черепно-мозговой травмой средней тяжести, передаёт «Интерфакс-Поволжье».

Как ранее передавал NEWS.ru, взрыв произошёл в ночь на 11 июля. В результате взрыва повреждены перегородки между квартирами и перекрытие между шестым и седьмым этажами, выбиты стёкла в квартирах и подъезде.

ЧП случилось в доме № 17 по улице Краснодонцев. Взрыв раздался на шестом этаже девятиэтажки. Пожар локализован на площади 10 кв. м, эвакуированы 124 жильца, спасены 11 человек. Они находятся в здании школы № 127, людей обеспечивают питанием и водой.