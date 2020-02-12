Проводивший досмотр совершившего самоубийство экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова судебный пристав Эдуард Нефёдов рассказал, что у подсудимого с собой не было оружия. По его словам, мужчина пытался пронести в зал суда только фляжку с алкоголем.
Во время проверки не сработала рамка металлодетектора, но пристав решил самостоятельно досмотреть Свиридова. Он нашёл ёмкость с горячительным напитком, жидкость вылили и флягу вернули,
В настоящий момент Нефёдов пишет объяснительную о произошедшем. По данным СМИ, рамка и ручной металлодетектор находятся в исправном состоянии.
Как передавал NEWS.ru, Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора. Обвиняемого в вымогательстве 10 млн рублей экс-силовика приговорили к трём годам тюремного заключения, несмотря на то, что Свиридов болен раком четвёртой стадии. Его адвокаты просили смягчения наказания, за что также выступала сторона потерпевших.
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