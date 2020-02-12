https://static.news.ru/photo/a576c812-4d8e-11ea-b695-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Проводивший досмотр совершившего самоубийство экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова судебный пристав Эдуард Нефёдов рассказал, что у подсудимого с собой не было оружия. По его словам, мужчина пытался пронести в зал суда только фляжку с алкоголем.

Во время проверки не сработала рамка металлодетектора, но пристав решил самостоятельно досмотреть Свиридова. Он нашёл ёмкость с горячительным напитком, жидкость вылили и флягу вернули, передаёт Baza.

В настоящий момент Нефёдов пишет объяснительную о произошедшем. По данным СМИ, рамка и ручной металлодетектор находятся в исправном состоянии.

Как передавал NEWS.ru, Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора. Обвиняемого в вымогательстве 10 млн рублей экс-силовика приговорили к трём годам тюремного заключения, несмотря на то, что Свиридов болен раком четвёртой стадии. Его адвокаты просили смягчения наказания, за что также выступала сторона потерпевших.