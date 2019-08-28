https://static.news.ru/photo/06b580a8-c975-11e9-9727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Ратькова/ТАСС

Сотрудники Центральной энергетической таможни выявили факт незаконного вывоза нефтепродуктов в Румынию морским транспортом.

Мазут стоимостью 68 млн рублей новороссийская транспортная компания задекларировала и вывезла через порт Новороссийск в 2017 году под видом смеси ароматических углеводородов, не облагаемых вывозной таможенной пошлиной. Сумма неуплаты пошлин, налогов составила 7,6 млн рублей, — сообщает Федеральная таможенная служба.

В отношении ответственного сотрудника экспортёра возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ, а на саму компанию заведено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ. Поскольку подозреваемый совершил преступление впервые, он был освобождён от уголовной ответственности. Компания-декларант возместила ущерб, перечислив в федеральный бюджет 27,6 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что сотрудники таможенной службы за семь месяцев текущего года выявили контрабанду наручных часов и ювелирных украшений почти на 282 млн рублей. За январь — июль 2019 года было зарегистрировано 25 случаев незаконного перемещения через границу подобных товаров. Наиболее часто контрабандисты пытались перевезти часы брендов Rolex, Patek Philippe, Breguet, Harry Winston и Hublot.