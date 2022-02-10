На месторождении компании «Газпромнефть-Заполярье» произошло задымление

На кабельной эстакаде компрессорной станции Песцового месторождения компании «Газпромнефть—Заполярье» произошло задымление, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что задымление оперативно локализовано. Продукт с внутрипромыслового трубопровода временно перевели на дежурный факел.

Как уточнили в МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, задымление произошло утром 9 февраля. Оно началось в 10:45, а к 12:08 было полностью ликвидировано. На месте работали восемь представителей экстренных служб и две единицы техники.

На технологический процесс происшествие не повлияло. Погибших и пострадавших нет, — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на танкере под флагом Коморских островов, находящемся в Чёрном море. Экипаж, состоящий из семерых россиян, эвакуировали, пострадавших не было. Корабль принадлежит Великобритании, он занимается перевозкой мазута.