На месторождении компании «Газпромнефть-Заполярье» произошло задымление
Анна Акимова
Анна Акимова
11:57, 10 февраля 2022
Нефтяные оторочки Западно-Таркосалинского, Песцового и Ен-Яхинского НГКМФото: polar.gazprom-neft.ru
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На кабельной эстакаде компрессорной станции Песцового месторождения компании «Газпромнефть—Заполярье» произошло задымление, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что задымление оперативно локализовано. Продукт с внутрипромыслового трубопровода временно перевели на дежурный факел.
Как уточнили в МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, задымление произошло утром 9 февраля. Оно началось в 10:45, а к 12:08 было полностью ликвидировано. На месте работали восемь представителей экстренных служб и две единицы техники.
На технологический процесс происшествие не повлияло. Погибших и пострадавших нет, — сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на танкере под флагом Коморских островов, находящемся в Чёрном море. Экипаж, состоящий из семерых россиян, эвакуировали, пострадавших не было. Корабль принадлежит Великобритании, он занимается перевозкой мазута.