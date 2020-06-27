На Хорошёвском шоссе в столице произошёл обвал грунта

https://static.news.ru/photo/846a601c-b863-11ea-9982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Хорошёвском шоссе на территории Москвы произошёл обвал грунта. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

В ЦОДД подчеркнули, что провал на Хорошёвском шоссе произошёл недалеко от дома 39, строение 1. В настоящее время там перекрыты две полосы движения в направлении центра. Также перекрыта одна полоса в сторону области.

На месте работают оперативные службы. Также присутствует экипаж дорожного патруля, осуществляет прикрытие для машин оперативных служб и регулирует движение. Просим водителей заранее строить маршрут с учётом ограничений, — сообщается на официальной странице ЦОДД в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, 23 июня юге Москвы недалеко от жилого дома провалился грунт. Об этом журналистам сообщили представители столичных экстренных служб.

Отмечается, что земля провалилась на территории района Чертаново Южное. Это произошло неподалёку от дома № 9а по улице Газопровод. Как сообщили в экстренных службах, площадь обвала достигла девяти квадратных метров.