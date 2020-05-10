Количество пострадавших от взрыва гранаты на Ставрополье достигло 15

https://static.news.ru/photo/6c854bee-fa9d-11e9-8de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Неизвестный бросил гранату в посёлке Приэтокском Ставропольского края. В результате ЧП пострадали 15 человек.

Об этом рассказали в мэрии Георгиевского городского округа, передаёт «Интерфакс». Среди получивших травму состояние одного человека врачи оценивают как тяжёлое, двоих — средней степени тяжести.

В местном ГУ МВД сообщили об 11 пострадавших. По данным ведомства, инцидент произошёл во время празднования дня рождения на фоне бытового конфликта. Подозреваемого задержали.

Согласно информации Mash, виновником происшествия стал сосед, которому не нравился шум.

Как писал NEWS.ru, по мнению психологов, некоторые россияне после окончания режима самоизоляции могут намеренно отказаться от социальной жизни и стать затворниками.