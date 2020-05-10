Количество пострадавших от взрыва гранаты на Ставрополье достигло 15

Неизвестный бросил гранату в посёлке Приэтокском Ставропольского края. В результате ЧП пострадали 15 человек.
Об этом рассказали в мэрии Георгиевского городского округа,
В местном ГУ МВД сообщили об 11 пострадавших. По данным ведомства, инцидент произошёл во время празднования дня рождения на фоне бытового конфликта. Подозреваемого задержали.
Согласно информации Mash, виновником происшествия
Как писал NEWS.ru, по мнению психологов, некоторые россияне после окончания режима самоизоляции могут намеренно отказаться от социальной жизни и стать затворниками.
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