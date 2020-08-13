Главного редактора сайта «Дождя» обокрали в Москве

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39-летний главный редактор сайта телеканала «Дождь» Владимир Соловьёв обратился в полицию. Он сообщил, что у него похитили два велосипеда.

Транспортные средства были пристёгнуты на велосипедный замок в арке дома и несколько часов находились без присмотра, передаёт KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Журналист сообщил о том, что неизвестные украли два велосипеда марок Fuji и B'Twin. <...> В ходе осмотра места происшествия охранные тросы также не были обнаружены, преступники забрали и их, — рассказал собеседник журналистов.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали случившегося. Общий ущерб составил 35 тысяч рублей.

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