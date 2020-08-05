В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова

https://static.news.ru/photo/57517600-d70e-11ea-a0ba-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В коттедже в Никольском тупике произошла кража со взломом. Дом принадлежит бизнесмену Олегу Тинькову и его супруге, Рине Восман.

Как сообщает РИА Новости, неизвестный проник в дом, отжав пластиковые двери, взломал два сейфа и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей. Об этом сообщила горничная жены бизнесмена.

(Горничная. — NEWS.ru), придя на работу, обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии, — цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что предположительно, хищение произошло 3-4 августа. Возбуждено уголовное дело.

Врачи диагностировали у Тинькова острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта. После этого стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 18,8% — до $17,9 за бумагу. TCS Group является материнской компанией Тинькофф Банка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматель Олег Тиньков, который борется с лейкемией, заявил о выздоровлении от коронавируса. По его словам, ему удалось справиться с COVID-19 три месяца назад. Помимо этого, добавил бизнесмен, в ходе лечения онкологического заболевания он пережил два сепсиса и «ещё кучу побочек».