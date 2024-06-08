Десятки трупов, «подарок» от США: ВСУ обстреляли Херсонскую область 8 июня

Фото: П/с губ-ра Херсонской обл/ТАСС

7 июня ВСУ нанесли прицельный удар по мирным жителям в Херсонской области, в результате которого погибли десятки человек. Что известно об обстреле магазина, сколько погибших, что за «подарок» от США пришел жителям херсонщины, почему в Москве назвали Запад виновником атаки и как Россия отомстит за это?

Что произошло в Херсонской области

Вечером 7 июня украинские войска нанесли удар по магазину в населенном пункте Садовом (Голопристанский муниципальный округ). В этот момент в нем находились посетители и персонал. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что были использованы авиабомба французского производства и американские ракетами системы HIMARS.

«После первого прилета люди из соседних домов выбежали помогать пострадавшим, через короткий промежуток времени был прилет ракеты HIMARS. Целенаправленно ударили повторно, для большего количества жертв», — объявил Сальдо.

По последним данным, на месте погибли 22 человека, в том числе один ребенок, 15 получили ранения. Спасательные работы в Садовом приходилось останавливать из-за угрозы атаки БПЛА, сообщили оперативные службы. В Сети распространились кадры с телами мирных жителей, попавших под удар.

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Россия отвечает на обстрелы мирных городов

Сальдо в интервью на ПМЭФ рассказал, что в Херсонской области создается глубокоэшелонированная система ПВО для защиты от ракетных атак. Параллельно готовятся меры асимметричного ответа на агрессию.

«Собственность людей, финансирующих агрессию против Херсонской области, автоматически национализирована, для ее возврата нужно лично приехать в регион и доказать свое неучастие в неправомерных действиях», — заявил Сальдо.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в Telegram-канале объявил, что ВС РФ отомстят на поле боя на терроризм ВСУ.

«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет!» — написал Кастюкевич.

Почему Запад виновен в атаках на мирных людей

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за удары по мирным жителям несут те страны, которые поставляют Киеву дальнобойные вооружения.

«Получив „зеленый свет“ из Вашингтона на убийство мирных жителей западным оружием, киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден. Нам хорошо известно, что полетные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов», — указала Захарова.

Военный эксперт Вадим Мингалев заявил «Известиям», что причиной терактов является отсутствие результатов на фронте у украинских войск.

«Мы видим факт настоящего геноцида и терроризма. И это не ВСУ, а именно США — от бессилия, потому что ни контрнаступление, ни финансовые ресурсы не помогают хотя бы остановить армию России. О победе тут речи быть не может», — объявил Мингалев.

Фото: МО Украины

Где еще ВСУ атаковали мирное население 7 июня

Telegram-канал «Два Майора» отмечает, что незадолго до атаки на Садовое ВСУ выпустили несколько ракет типа ATACMS с кассетной боевой частью по Луганску.

«Сбить удалось не все. Рухнул подъезд многоэтажного жилого дома. Погибли три человека, ранены 35 человек, трое из них дети. У западных берегов Крыма вчера днём и сегодня ночью шло уничтожение безэкипажных катеров противника, сообщали о сбитых БПЛА. В Ростовской области в 00:30 в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА», — пишут авторы канала.

Утром 8 июня из-под завалов в Луганске извлекли тела еще двух человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. Число пострадавших выросло до 60 человек.

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