Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военнослужащий 83-й бригады ВДВ после выполнения прыжка зацепился стропилами парашюта за крышу и повис на пятиэтажном доме в городе Уссурийске Приморского края. В результате бойца приехали спасать сотрудники МЧС.

Местные жители сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, что военнослужащий повис на уровне третьего этажа, передаёт «Ридус».

Как сообщили в МЧС, через три минуты после сигнала о происшествии на место прибыл пожарный расчёт.

Развернув штурмовую пожарную лестницу вместе с автолестницей, мужчину отцепили от стропил и спустили на землю. За медицинской помощью парашютист не обращался.

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В 11.02 на пульт пожарной охраны Уссурийского городского округа поступило сообщение о необходимости оказать помощь мужчине, который осуществлял парашютный спуск, зацепился куполом парашюта за край крыши жилого дома на улице Арсеньева, 21б и повис на стропах на высоте 3-го этажа. Немедленно на место был направлен пожарный расчет с автолестницей, которые были на месте происшествия уже спустя 3 минуты. Развернув штурмовую пожарную лестницу вместе с автолестницей, в 11.15 мужчину отцепили от стропи спустили на землю. За медицинской помощью парашютист не обращался. Подразделения вернулись в пункт постоянной дислокации. #МЧС #пожарные #спасатели #парашют #парашютист #помощь #Уссурийск #прыжкиспарашютом

Публикация от МЧС Приморский край (@mchs_vdk)

По сообщениям местных СМИ, это уже второй подобный случай в Уссурийске. Так, 11 сентября другой десантник неудачно приземлился на автозаправку.

Как писал News.ru, ранее десантника ударили ножом в украинском Днепре. Причиной инцидента могла стать драка трёх мужчин. По предварительным данным, ЧП произошло из-за спора по поводу перенесения Киевом профессионального праздника «крылатой пехоты» с 2 августа на 21 ноября.

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