https://static.news.ru/photo/36c21894-d553-11e9-ac9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военнослужащий 83-й бригады ВДВ после выполнения прыжка зацепился стропилами парашюта за крышу и повис на пятиэтажном доме в городе Уссурийске Приморского края. В результате бойца приехали спасать сотрудники МЧС.

Местные жители сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, что военнослужащий повис на уровне третьего этажа, передаёт « Ридус ».

Как сообщили в МЧС, через три минуты после сигнала о происшествии на место прибыл пожарный расчёт.

Развернув штурмовую пожарную лестницу вместе с автолестницей, мужчину отцепили от стропил и спустили на землю. За медицинской помощью парашютист не обращался.

По сообщениям местных СМИ, это уже второй подобный случай в Уссурийске. Так, 11 сентября другой десантник неудачно приземлился на автозаправку.

Как писал News.ru, ранее десантника ударили ножом в украинском Днепре. Причиной инцидента могла стать драка трёх мужчин. По предварительным данным, ЧП произошло из-за спора по поводу перенесения Киевом профессионального праздника «крылатой пехоты» с 2 августа на 21 ноября.