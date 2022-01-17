Зюганов призвал к госрегулированию цен на продукты первой необходимости

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести государственное регулирование цен на продукты первой необходимости. Как написал он в своём Telegram-канале, контроль над ценами является прямой обязанностью государства. В связи с этим он считает необходимым срочно принимать соответствующий законопроект партии.

Нужно срочно принимать законопроект КПРФ о государственном регулировании цен на продукты первой необходимости. Без реализации наших предложений никакие декларации, заклинания, запреты не помогут обуздать очередной виток цен! — говорится в сообщении.

Зюганов указал, что вместо реальной борьбы с ростом цен власти запрещают говорить о дикой инфляции. В частности, по его словам, ФАС направила предостережения представителям бизнеса «в связи с публичными заявлениями о планируемом повышении цен». «То есть, задирать вверх цены можно, но говорить об этом нельзя», возмутился лидер КПРФ.

Ранее сообщалось, что кабмин не намерен вновь прибегать к соглашениям с бизнесом и торговлей для сдерживания цен на продукты питания. Как рассказали в Минсельхозе и Минпромторге, будут применяться только рыночные механизмы их стабилизации. Ведомства рассчитывают на сдерживание цен при помощи комплекса мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая мясо, сахар, подсолнечное масло и зерновые культуры. Кроме того, будет продолжена господдержка производителей.