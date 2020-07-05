Жизненно важные импортные лекарства исчезли из российских аптек

Четыре востребованных важных импортных препарата исчезли с полок российских аптек. Это лекарства компаний Sanofi и Roche. Один из препаратов используется для лечения коронавируса.
Не осталось в аптеках препарата «Малопар», которым лечат болезнь Паркинсона, исчез «Роаккутан», применяемый при тяжёлых формах акне. Не стало противомалярийного «Плаквенила», которым лечат и коронавирус,
Перестал продаваться препарат-диауретик «Лазикс», его производство попросту закрыли. Эксперты объясняют, что причины исчезновения препаратов разные в зависимости от лекарства. Чаще всего зарубежные лекарства исчезают с российского рынка, так как не выдерживают конкуренции с дешёвыми отечественными аналогами. А маленькими партиями лекарства выпускать невыгодно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Ремдесивир» оказался единственным среди противовирусных препаратов, который в ходе тестов показал обнадёживающие результаты против коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
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