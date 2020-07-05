Жизненно важные импортные лекарства исчезли из российских аптек

https://static.news.ru/photo/596c8e4e-bf4d-11ea-a3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре востребованных важных импортных препарата исчезли с полок российских аптек. Это лекарства компаний Sanofi и Roche. Один из препаратов используется для лечения коронавируса.

Не осталось в аптеках препарата «Малопар», которым лечат болезнь Паркинсона, исчез «Роаккутан», применяемый при тяжёлых формах акне. Не стало противомалярийного «Плаквенила», которым лечат и коронавирус, пишут «Ведомости».

Перестал продаваться препарат-диауретик «Лазикс», его производство попросту закрыли. Эксперты объясняют, что причины исчезновения препаратов разные в зависимости от лекарства. Чаще всего зарубежные лекарства исчезают с российского рынка, так как не выдерживают конкуренции с дешёвыми отечественными аналогами. А маленькими партиями лекарства выпускать невыгодно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Ремдесивир» оказался единственным среди противовирусных препаратов, который в ходе тестов показал обнадёживающие результаты против коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.