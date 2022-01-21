Жириновский предсказал крах доллара при обострении отношений России и США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что курс доллара может резко упасть на фоне обострения отношений между Россией и Западом. Он отметил, что из-за отключения от SWIFT Россия перестанет рассчитываться в долларах, но увеличит операции в рублях. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Может получиться так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией. Это может привести к тому, что доллар потеряет своё былое значение, — рассказал Жириновский.

Он посоветовал россиянам держать свои деньги в рублях и заверил, что с российской валютой ничего не произойдёт. Он также напомнил про то, что пенсии будут индексироваться.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что отключение от международной платёжной системы SWIFT станет самой жёсткой экономической санкцией в отношении России в случае нападения на Украину. Однако, по мнению политика, на данной теме не следует спекулировать. Вице-канцлер добавил, что целью санкций является снижение напряжённости и перечислять их абстрактно бессмысленно.

К отключению России от SWIFT правящую в Германии коалицию некоторое время назад призвал посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Применение такого ограничения в отношении РФ допускают и в США. В Белом доме заявили, что Вашингтон продолжает консультации со своими партнёрами по данному вопросу.