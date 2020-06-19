Жильё в России может подскочить в цене из-за снижения ключевой ставки ЦБ

https://static.news.ru/photo/a106b214-b22f-11ea-9448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риелторы ожидают роста цен на жильё в России из-за снижения Центробанком ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом заявил директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Решение ЦБ по ключевой ставке может неоднозначно сказаться на рынке недвижимости. Ипотека становится более доступной, но при этом повышение спроса приведёт к снижению объёма предложения на рынке первичного жилья, — цитирует эксперта РИА Недвижимость.

По его словам, если спрос будет и дальше расти в той же динамике, которая отмечается сейчас, а решения по стимулированию увеличения ввода квадратных метров в ближайшей перспективе не дадут ощутимых результатов, то в конце 2020 года можно ожидать существенного снижения объёма предложения, особенно в сегменте эконом-класса. А это обязательно приведёт к росту средней стоимости квадратного метра в новостройках.

Хусаинов не исключил роста на уровне 10% во втором полугодии. И если банки поддержат политику ЦБ и снизят ставки, в том числе на вторичное жильё, тогда часть покупательского спроса переориентируется на этот сегмент.

Руководитель агентства подчеркнул, что из-за появления ипотеки с господдержкой в конце апреля 2020 года в настоящее время отмечается дисбаланс на рынке недвижимости из-за значительной разницы итоговой стоимости кредита на вторичном и первичном рынках. А это исключает ценовую конкуренцию между этими сегментами, что всегда было сдерживающим фактором роста цены на новостройки.

По словам Хусаинова, разница итоговой стоимости ипотеки при ставке 6,5% на новостройки и 8,5% на вторичное жильё, при первоначальном взносе 15%, сроке кредитования 20 лет и одинаковой стоимости объекта недвижимости составляет от 5,5% до 13,6%.

Это та самая дельта, которая снизила привлекательность вторичного жилья при покупке его с привлечением заёмных средств и снизила ценовую конкуренцию между вторичным и первичным жильём, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, Центральный банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Такое рекордное снижение произошло впервые с 2015 года. Решение принято на Совете директоров 19 июня. Как сообщает регулятор, принятое решение по ключевой ставке направлено на удержание инфляции вблизи 4%.

Генеральный директор госбанка «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил, что рекордное снижение ключевой ставки до 4,5% поможет российской экономике оправиться от удара пандемии коронавируса.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что существенное снижение ключевой ставки не является переходом к новому стандарту принятия решений в денежно-кредитной политике. По её словам, подход ЦБ в отношении денежно-кредитной политики заключается в постепенном и аккуратном движении, отслеживая все эффекты и анализируя поступающую информацию.

Кроме того, в ЦБ добавили, что в настоящее время дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в стране и в мире. Также в основном уже исчерпано влияние краткосрочных проинфляционных факторов. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции в 2021 году вниз от цели в 4%.

Поддержку курсу рубля сейчас оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка, которые оцениваются примерно в 10 млрд рублей, а также конверсионные операции отечественных экспортёров в рамках налогового периода. По предварительной оценке, сырьевым компаниям потребуется обменять порядка 200 млрд рублей к 25 июня для уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Для сравнения: в прошлом месяце эта сумма была почти в два раза меньше — 110 млрд.

Учитывая проблемы в экономике и необходимость стимулирования бизнес-процессов в стране, сохраняются шансы на дальнейшее смягчение ДКП в обозримом будущем. В связи с чем спрос на ОФЗ со стороны иностранцев, которые ищут защиты от инфляции, сохранится, что окажет позитивное влияние на курс. В отсутствие свежего негатива можно ожидать укрепления курса до отметки в 69,15 рубля за доллар.

В апреле ЦБ опустил ключевую ставку до 5,5% годовых, снизив на 0,5 процентных пункта на фоне пандемии коронавируса, обрушения нефтяных цен и курса рубля. Спустя два месяца национальная валюта вернулась к мартовскому курсу.

Центробанк РФ прогнозирует, что инфляция в России составит 3,2–3,4% в годовом выражении. По данным Росстата, в мае она остановилась на отметке в 3%, в апреле — 3,1%. ЦБ РФ собирается второй раз подряд снизить ключевую ставку в России. По словам Эльвиры Набиуллиной, ведомство «видит пространство для снижения ставки» на 1 процентный пункт, писал NEWS.ru.