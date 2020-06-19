Мутко: рекордное снижение ставки ЦБ поможет восстановиться экономике

https://static.news.ru/photo/4afb5ecc-b227-11ea-9367-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор госбанка «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил, что рекордное снижение ключевой ставки до 4,5% поможет российской экономике оправиться от удара пандемии коронавируса.

Снижение ключевой ставки будет способствовать динамичному восстановлению экономики, позволит увеличить спрос населения на жильё и товары длительного пользования, облегчит инвестиционный процесс для предприятий, — заявил Мутко в комментарии «Интерфаксу».

Руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг отметил, что многие банки уже снизили ставки по ипотеке до исторических минимумов и решение Центробанка укрепит сложившееся положение вещей.

По мнению вице-президента Сбербанка Владимира Ситнова, новое снижение не сильно повлияет на предоставление ипотечных кредитов гражданам, но положительно скажется на застройщиках — «будет хорошей финансовой поддержкой для них».

Как писал NEWS.ru, 19 июня Центробанк во второй раз с начала коронавирусной пандемии снизил ключевую ставку до исторического минимума — с 5,5% до 4,5%. Регулятор мотивировал решение желанием ограничить рост инфляции и поддержать кредитование экономики в трудные времена.

С лета 2019-го ключевая ставка упала на 3,25 процентных пункта.