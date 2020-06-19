Совет директоров Центробанка РФ на заседании 19 июня принял решение уменьшить размер ключевой ставки с 5,5% до 4,5% годовых — исторического минимума для данного показателя. Руководство ЦБ отметило, что решение призвано ограничить риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году и удержать её вблизи целевой отметки. Регулятор также рассчитывает, что данный шаг поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики. Эксперты полагают, что снижение ставки ЦБ лишь отчасти поможет российской экономике, переживающей нелёгкие времена. Кредиты станут дешевле, но одновременно снизятся и ставки по депозитам, из-за чего население уже не сможет зарабатывать на банковских вкладах на прежнем уровне.

Снижение сразу на 100 базисных пунктов (один процентный пункт) стало самым большим за последние пять лет. В целом с июня 2019-го Центробанк уменьшил размер ставки уже на 3,25 процентных пункта, причём темпы снижения в этом году ускорились на фоне эпидемии коронавируса.

Решение Банка России оказалось вполне ожидаемым. Многие аналитики прогнозировали, что регулятор снизит ставку сразу на один процентный пункт. Неудивительно, ведь о такой возможности ещё в начале июня говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Я ещё раз подтверждаю, что мы видим пространство для снижения ставки, и вариант снижения ставки на 100 базисных пунктов будет рассматриваться среди прочих на следующем заседании Совета директоров, — заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка.

Опрошенные NEWS.ru эксперты прогнозировали снижение ключевой ставки в пределах 75-100 базисных пунктов. По их мнению, столь резкий шаг обоснован необходимостью поддержать отечественную экономику.

Необходим катализатор, который поможет восстановлению экономики после двухмесячной весенней самоизоляции, когда мы увидели экстремальный провал в деловой и потребительской активности. Фискальные меры, которые предложили в правительстве, очевидно, не сумели существенно поддержать бизнес. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Эксперт пояснил, что снижать ставку сейчас позволяет низкая инфляция — общий уровень цен остался практически неизменным. Причина — сдержанные траты населения, в первую очередь, на товары первой необходимости, а также быстрые темпы восстановления рубля.

Причиной столь резкого уменьшения ставки могло стать и указание сверху, что в условиях кризиса нужно помочь российской экономике, предполагает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

Логика заметного снижения проста — уменьшать на 25 или 50 базисных пунктов не имеет особого смысла. Требуется более радикальное решение. Кроме того, резко снижать ключевую ставку позволяет политика западных центробанков, в частности, Федеральной резервной системы США, чья ставка составляет 0-0,25%. В Еврозоне она вообще отрицательная. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

По словам эксперта, уровень, до которого ЦБ в итоге может опустить свою ставку — 4%, чуть выше предполагаемой инфляции.

Экономическая ситуация требует быстрой реакции монетарных властей. Этим и объясняются столь решительные действия ЦБ, отмечает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

В Еврозоне, США и других странах центробанки уже сделали максимально возможное для стимулирования экономики: ставки снижены до нулевых значений, запущены масштабные программы количественного смягчения. Банк России идёт в рамках общего тренда. Возможности для снижения есть, уровень инфляции — около 3%. Олег Богданов ведущий аналитик финансовой группы QBF ведущий аналитик финансовой группы QBF

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская экономика действительно нуждается в поддержке, поскольку переживает непростое время на фоне эпидемии коронавируса. ВВП России в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития РФ, снизился на 12% в годовом выражении. По итогам мая также можно ожидать спада, поскольку промышленное производство, по данным Росстата, снизилось на 9,6% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Перспективы текущего года пока далеки от оптимизма. Всемирный банк прогнозирует спад экономики России в 2020-м на 6%, хотя ещё в апреле ожидал снижения на 1%. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает падение ВВП на 5%.

Сокращение ВВП во втором квартале может быть более существенным, чем ожидалось, отмечается в пресс-релизе ЦБ, поясняющем решение о снижении ставки. В то же время поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. В этих условиях ВВП снизится на 4–6% в 2020 году, прогнозируют в Центробанке.

При более низких ставках объёмы выданных кредитов должны пойти вверх, что позитивно скажется на экономике, оживит бизнес и потребительскую активность, отмечает Алексей Кириенко. Вместе с тем эффект невысокой ставки, по его словам, может оказаться не столь длительным.

По мере того как уровень ключевой ставки будет приближаться к уровню инфляции, кредитные организации перестанут в полной мере копировать смягчение монетарной политики. Не стоит обольщаться и ждать, что банки вслед за ЦБ снизят ставку по кредитам и ипотеке на 100 базисных пунктов. Они зачастую закладывают премию за риски неплатежей в тяжёлых для экономики условиях, — пояснил экономист.

За счёт одного лишь снижения ключевой ставки проблемы в российской экономике не решить, считает Сергей Дроздов. Он поясняет, что на Западе наряду с уменьшением ставки в экономику и финансовые рынки вливаются огромные объёмы ликвидности, чего в России не происходит. Просто снижение ставки, без денег, скорее всего, не поможет, предупреждает специалист.

Кредиты станут дешевле, но кто их будет брать и, главное, на что? Займы, обычно, берут на подъёме — когда экономика развивается, есть какие-то проекты, требующие денег. А сейчас большинство предприятий малого и среднего бизнеса находятся в коме. Часть бизнеса берёт льготные кредиты, чтобы просто выплатить людям зарплату. Реальной экономке нужны деньги, а не только низкая ставка, — уверен аналитик.

Снижение ключевой ставки ЦБ приведёт к соразмерному снижению процентов по банковским кредитам и депозитам, считает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев.

Снижение ставок немного поддержит спрос на кредиты со стороны предприятий, во всяком случае в марте и апреле он был, в частности, на реструктуризацию долгов. Сейчас, думаю, потребность в кредитных средствах тоже сохранится какое-то время для затыкания дыр в балансах компаний. Потом размер ставок перестанет влиять на поддержание спроса, потому что у предприятий могут возникнуть другие проблемы, которые процентной политикой уже не решить. Олег Солнцев руководитель направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП руководитель направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП

Хранить не в банке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение ставки ЦБ, а вслед за ней и процентов по банковским займам позволит российским компаниям и гражданам рефинансировать кредиты и снизить стоимость обслуживания своих обязательств, отмечает Олег Богданов. Вместе с тем упадут и ставки по депозитам, что снизит доходность банковских вкладов.

В ЦБ это понимают и, как отмечала Эльвира Набиуллина, рассчитывают, что люди понесут деньги на фондовые рынки, тем самым поддерживая российскую экономику.

Для банковских вкладов населения снижение ставки ЦБ — это минус, отмечает Сергей Дроздов. По его словам, если процент по депозитам опустится до 4-4,5%, может произойти некоторый отток средств вкладчиков из банков.

В валюте доходность уже практически нулевая. В рублях, если будет 4-4,5%, вклады станут менее интересны клиентам. В этом году уже была одна волна оттока средств с депозитов на фоне смягчения монетарной политики ЦБ, но банки ввели небольшие бонусы и скорректировали ставки, чтобы как-то удержать клиентов, — напомнил эксперт.

Экономист обратил внимание, что более доходные инструменты связаны с более рискованными вложениями на фондовом рынке. Обычно ими пользуются достаточно опытные игроки. Часть населения пойдёт на долговой рынок, часть — на фондовый, кто-то всё равно оставит деньги на депозитах, потому что больше некуда деваться, отметил специалист.

Некоторый переток средств с депозитов возможен, соглашается Олег Солнцев. Проблема в том, что альтернативные инструменты инвестиции и соответствующие рынки пока недостаточно развиты.

Рост идёт, например, сейчас наблюдается бум паевых инвестиционных фондов (ПИФ), но их масштаб по сравнению с банковскими вкладами на несколько порядков ниже. Пока это не является полноценной альтернативой, — отметил эксперт.

Брокерские компании уже наблюдают приток клиентов, сообщил Алексей Кириенко. По его словам, после обрушения рынков люди используют шанс купить хорошие активы по низкой цене.

Ставка в цене

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Банка России — это также сигнал для рубля. Обычно для валют развивающихся рынков снижение ставки — негативный момент, но в нынешних условиях действия регулятора помогали укреплению российской валюты.

Нерезиденты, играющие на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), ожидали снижения ставки ЦБ, последующего роста цены госбумаг и активно в них вкладывались, что было на пользу курсу рубля. Сейчас, когда ставку снизили, они начнут фиксировать прибыль, поэтому укрепления уже не будет, — считает Олег Солнцев.

За неделю, предшествующую решению ЦБ, российская валюта немного укрепилась, отыграв у доллара почти рубль. Непосредственно перед решением регулятора она торговалась в районе 69,5 рубля за один «зелёный». В первые минуты после объявления о снижении ставки динамика особо не изменилась.

Рынок заранее заложил в курс рубля снижение ставки ЦБ сразу на 100 базисных пунктов, отмечает Сергей Дроздов. По его словам, российская валюта сейчас больше реагирует на ситуацию на внешних финансовых и сырьевых рынках. Нефть сейчас стоит больше $40 за баррель и пока нет причин, чтобы доллар стал дороже 70 рублей, считает аналитик.

На рубль в большей степени влияет приток или отток средств из российских активов, акций и облигаций, отмечает Олег Богданов. По его словам, курс нацвалюты летом останется в диапазоне 67-72 рубля за доллар.