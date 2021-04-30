Железнодорожники получат поддержку в 11 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правительство выделило больше 11 млрд рублей на поддержку пассажирских железнодорожных перевозчиков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Проблемы у отрасли возникли из-за падения пассажиропотока в период пандемии коронавируса. Введённые властями ограничения привели к дефициту оборотных средств, а также замедлили обновление вагонов.

Пригородные пассажирские компании получат больше 5,8 млрд рублей. Деньги пойдут на оплату аренды поездов, а также эксплуатацию и техобслуживание подвижного состава.

Ещё 5,5 млрд рублей получит Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая занимается перевозками на поездах дальнего следования. Эти деньги пойдут на модернизацию и покупку вагонов.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе презентации нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предложил ввести «выездной сбор» для туристов, отправляющихся на отдых за рубеж. Это предложение внесено в список мер по поддержке туризма, которые рекомендуется рассмотреть правительству.

Представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернушенко сообщила, что инициатива о введении «выездного сбора» правительством в настоящее время не рассматривается. При этом сам чиновник на презентации нацпроекта упоминал, что РФ находится на шестом месте в мире по выездному туризму. Ежегодно россияне тратят в турпоездках за границей около $36 млрд, и такой вид отдыха до последнего времени продвигался особенно активно. Новый нацпроект предусматривает увеличение количества внутренних поездок по РФ к 2030 году в 2,2 раза — с 65 до 140 млн.