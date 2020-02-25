https://static.news.ru/photo/68f213c6-5827-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Госдума привела обоснование скорого принятия законопроекта об уничтожении конфискованной алкогольной продукции. Документ предусматривает незамедлительную ликвидацию изъятого алкоголя, выявленного в ходе проверок МВД или таможни.

Нижняя палата парламента готова поддержать правительственную инициативу. В ином случае депутаты опасаются, что конфискат может стать объектом торговли или спекуляции. В случае принятия закона появится нормативная база пресечения незаконного оборота продукции, пишут «Известия».

Так как до конца непонятно, что это за продукт и насколько он качественный, бюджетные средства не должны тратиться на хранение изъятой продукции на складах, считают депутаты.

На данный момент утилизация нелегального алкоголя и связанных с его производством предметов происходит по решению суда по делу об административном правонарушении. Но это может затянуться на несколько месяцев.

Согласно данным Минфина, затраты на хранение изъятого имущества растут: в 2016 году они составили 155 млн рублей, в 2018 — почти 687 млн рублей. На 34 складах в ожидании судебных решений сейчас хранится свыше 80 тонн изъятой нелегальной продукции и предметов по её производству. Расходы на оплату достигают 60 млн рублей в месяц.

В среднем 3,5 млн рублей стоит хранение технологического оборудования, которое ожидает решения об утилизации, ещё 5 млн рублей стоит хранение более 280 транспортных средств, изъятых за перевозку нелегального алкоголя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ направило в Государственную думу законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть документ в первом чтении в марте 2020 года.