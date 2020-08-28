Западные аналитики посчитали рубль чересчур дешёвым

https://static.news.ru/photo/3daa7a84-e966-11ea-b04e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики Citigroup и Sova Capital посчитали рубль слишком дешёвым по отношению к основным валютам. Они также считают риск новых санкций преувеличенным.

Как уточняет Bloomberg, по мнению аналитиков, рубль подорожает на 6% уже в ближайшее время. Это связано с динамикой курса российской валюты по сравнению с ценой на нефть. Так, баррель вырос в цене почти на 30% по сравнению с апрельскими минимумами.

Такое положение дел эксперты объясняют риском санкций в связи с протестами в Белоруссии и ситуацией с госпитализацией Алексея Навального. Тем не менее ни одна из угроз не осуществится, утверждают аналитики.

Ранее NEWS.ru писал, что доллар США во время торгов на Московской Бирже вырос по отношению к российскому рублю на 0,21%, достигнув показателя в 75,54 рубля за единицу. Евро подорожал на 0,18% — 89,4 рубля за единицу, свидетельствует статистика площадки в 10:00 мск 27 августа 2020 года.