Западные аналитики посчитали рубль чересчур дешёвым

Аналитики Citigroup и Sova Capital посчитали рубль слишком дешёвым по отношению к основным валютам. Они также считают риск новых санкций преувеличенным.
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Такое положение дел эксперты объясняют риском санкций в связи с протестами в Белоруссии и ситуацией с госпитализацией Алексея Навального. Тем не менее ни одна из угроз не осуществится, утверждают аналитики.
Ранее NEWS.ru писал, что доллар США во время торгов на Московской Бирже вырос по отношению к российскому рублю на 0,21%, достигнув показателя в 75,54 рубля за единицу. Евро подорожал на 0,18% — 89,4 рубля за единицу, свидетельствует статистика площадки в 10:00 мск 27 августа 2020 года.
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