Доллар США подорожал на МосБирже до 75,54 рубля

https://static.news.ru/photo/cc335b16-e837-11ea-8d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар США во время торгов на Московской Бирже вырос по отношению к российскому рублю на 0,21%, достигнув показателя в 75,54 рубля за единицу. Евро подорожал на 0,18% — 89,4 рубля за единицу, свидетельствует статистика площадки в 10:00 мск 27 августа 2020 года.

К 10:05 мск американская и европейская валюты уже торговались в «красной» зоне. Так, доллар упал до 75,34 рубля (-0,06%), а курс евро — до 89,05 рубля (-0,21%). 26 августа доллар США ненадолго преодолел отметку в 76 рублей за единицу в ходе торгов на МосБирже. Такого показателя он достиг впервые с 22 апреля 2020-го.

Цены на нефть могут вырасти до $47 за баррель из-за приближения урагана «Лаура» к американскому берегу Мексиканского залива. Стихия угрожает штатам Луизиана и Техас, где расположены главные нефтеперерабатывающие предприятия США. Специалисты уточняют, что возможный экономический эффект от урагана не продлится долго.

Ранее NEWS.ru сообщал, что банки на сегодня выдают кредиты под 9,3% годовых, а по вкладам дают всего лишь 3,9%. Сбербанк, к примеру, для новых клиентов может открыть вклад под максимальные 3,27%, что не окупит даже официальную инфляцию. Средний кредит в этом же банке выдаётся под 12,9%. Такая же ситуация в банке «Юникредит». Этот банк даёт по вкладам 3%, выдаёт займы под 11,9%.