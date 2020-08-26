Эксперты предсказали рост цен на нефть из-за урагана в Мексиканском заливе

https://static.news.ru/photo/8c9ad186-e7a7-11ea-b075-fa163e074e61_660.jpg Фото: l17/Global Look Press

Цены на нефть могут вырасти до $47 за баррель из-за приближения урагана «Лаура» к американскому берегу Мексиканского залива.

Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты. Стихия угрожает штатам Луизиана и Техас, где расположены главные нефтеперерабатывающие предприятия США. Специалисты уточняют, что возможный экономический эффект от урагана не продлится долго.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что компании в США в сезон ураганов часто вывозят сотрудников с платформ и закрывают нефтедобывающие объекты.

Но это ненадолго, поэтому на самой новости об урагане трейдеры вполне могут поднять цены до $47, но потом будет определённый отскок, потому что в реальности эта история не вызовет дефицита со стороны предложения нефти. Сейчас хранилища по миру все еще сильно заполнены, запасов достаточно, — рассказал Юшков.

Утром 26 августа стоимость нефти марки Brent подросла до $46,07 за баррель, а нефть WTI торговалась по $43,4. Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук отметил, что реальный эффект от урагана в Мексиканском заливе пока сложно оценить. Дальнейшие колебания цены будут зависеть от того, насколько сильным будет стихийное бедствие и какой урон оно нанесёт. Аналитик Сбербанка Михаил Шейбе указал, что производители нефти в ожидании урагана остановили добывающие мощности, равные 1,56 млн баррелей в сутки, а НПЗ, перерабатывающие до 3,8 млн баррелей в сутки, оказались под угрозой закрытия. Из-за значительного сокращения спроса начнётся накопление товарных запасов в нефтехранилищах, считает аналитик. Динамику запасов нефти должен отразить отчёт Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, который представят 26 августа.

Котировки Brent вполне могут проверить на прочность поддержку на уровне $45,4 после выхода данных EIA. Если же они окажутся более оптимистичными, чем ожидалось, а ураган «Лаура» продолжит усиливаться, цена Brent может повыситься до технического диапазона $46,6-47,3 за баррель, — сообщил Шейбе.

Как писал NEWS.ru, из-за урагана американские компании приступили к сокращению добычи нефти в Мексиканском заливе с рекордной за последние 15 лет скоростью. Темпы подготовки к бедствию сравнимы с реакцией на приближение «Катрины» в 2005 году.