Ставки по кредитам в три раза превысили ставки по вкладам в банках РФ

https://static.news.ru/photo/7b0a4e80-e674-11ea-84f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки на сегодня выдают кредиты под 9,3% годовых, а по вкладам дают всего лишь 3,9%. Сбербанк, к примеру для новых клиентов может открыть вклад под максимальные 3,27%, что не окупит даже официальную инфляцию.

Средний кредит в этом же банке выдаётся под 12,9%. Такая же ситуация в банке «Юникредит», пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитическое агентство Frank RG.Этот банк даёт по вкладам 3%, выдаёт займы под 11,9%.

ВТБ выдаёт кредиты под 8%, по вкладам платит 4% в год. И это на фоне того, что за прошлый год банки продемонстрировали чистую прибыль, близкую к рекордному уровню. Тогда ставка по кредитам превышала проценты по вкладам в 1,9 раза. Эксперты называют причиной такого рекордного разрыва между ставками по кредитам и вкладам политику Банка России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение третьего квартала текущего года забрать свои деньги из банка планируют 32%, следует из исследования компании IDF Eurasia.