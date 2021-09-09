Юрист рассказал, как получить налоговый вычет за учёбу, кружки и секции

Юрист Андрей Багаев рассказал, как россияне с детьми могут получить налоговый вычет за обучение детей. Речь, в частности, идёт не только о платном образовании, но и о репетиторстве, кружках и секциях, пишет URA.RU.

Сумма вычета не должна превышать размер уплаченных налогов.

У нас за получение образования в принципе положен налоговый вычет 13%. Но эти 13% исходят из того количества налогов, которые заплатил вообще человек в бюджет за последние три года. То есть у нас нельзя получить сумму больше, чем ты заплатил налогов, — пояснил эксперт.

При этом у организации, которая предоставляет образовательные услуги, должна быть лицензия. Только в этом случае можно будет получить вычет. Если лицензии нет, как это часто бывает с репетиторами, то и вычет получить будет невозможно.

Для получения вычета необходимо подать пакет документов, подтверждающий оплату за услуги, в налоговый орган.

Родители должны предоставить в налоговый орган реквизиты, лицензию образовательного учреждения, договор, чеки, подтверждающие затраты на обучение. Федеральная налоговая служба возвращает в течение трёх месяцев эти денежные средства в безналичном порядке на реквизиты, которые укажут, — пояснил юрист.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложила ввести в России налоговый вычет для предприятий, оплачивающих фитнес сотрудников. Она отметила, что развитие корпоративного спорта увеличит в РФ число граждан, занимающихся физкультурой и спортом.