«Вопрос на сотни миллиардов»: в Совфеде объяснили отказ индексации пенсий

В правительстве России не приняли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Борисов прокомментировал NEWS.ru это решение, объяснив его поспешностью и серьёзной недоработкой инициативы ЛДПР.

По его словам, отказ правительства был справедливым и предсказуемым. Борисов также отметил, что для столь значительных бюджетных расходов требуется более тщательная проработка и детальное обсуждение.

Для меня было абсолютно очевидно, что правительство отклонит законопроект ЛДПР. Для индексации пенсий нужны бюджетные источники, большое количество денежных ресурсов. Некоторые параметры социальных вопросов были решены за счёт повышения акцизов на различные товары. Благодаря этому правительство справилось с проблемой приобретения лекарств для детей с редкими заболеваниями. Проработка инициатив должна быть более серьёзной, это всё нужно обсуждать. Мотивы же ЛДПР предельно понятны, они хотели протолкнуть инициативу к предвыборному голосованию, — подчеркнул он.

Помимо этого Борисов подчеркнул, что не менее важным фактором отказа стал вопрос приоритетных направлений социальной политики, в число которых сейчас входит повышение заработных плат и увеличение семейных доходов. Однако он отметил, что и проблема индексации пенсий работающим пенсионерам будет решена уже в ближайшем будущем.

Ключевой вопрос сейчас — повышение заработной платы и доходов семей. Однако индексация пенсий также крайне важная проблема, поэтому этот вопрос доработают уже в ближайшем будущем. Не за горами также решение проблемы по накопительным пенсиям. Для этого есть резервные накопления, Фонд национального благосостояния... Но, с другой стороны, этими средствами нужно пользоваться предельно аккуратно, ведь столь значительные расходы могут ещё сильнее подтолкнуть рост инфляции. А это действительно очень большие расходы, в вопросе индексаций пенсий счёт идёт на сотни миллиардов рублей, — заключил Борисов.

Ранее в правительстве объяснили отказ от инициативы ЛДПР по индексации пенсий работающим пенсионерам недоработкой законопроекта. Среди основных причин было указано отсутствие порядка покрытия дополнительных расходов, а также их источников.