Водителям автобусов запретят зарабатывать на попутчиках

Минтранс разработал законопроект, согласно которому для водителей, зарабатывающих на сервисах совместных поездок, введут ограничения. Это коснётся водителей автобусов, которые используют сервисы подбора попутчиков для нелегального извоза, пишут «Известия».

Такие поездки никем не сертифицированы, поэтому новые ограничения не позволят водителям превращать совместные поездки в бизнес. В первую очередь планируется ограничить размер вознаграждения, то есть водитель не сможет получить денег больше, чем он затратил на техническое обеспечение поездки.

Также шофёр не сможет совершать за сутки больше одной поездки более 500 км или двух более 100 км. Машина при этом должна быть легковой, категории М1, прошедшей техосмотр и не зарегистрированной в другом государстве. Водительский стаж автомобилиста должен быть не менее двух лет.

Ранее Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, по которому будет контролироваться отдых водителей грузовиков массой более 3,5 тонны, автобусов и легковых такси. Сейчас проект обсуждается и проходит антикоррупционную экспертизу.