Минтранс обяжет профессиональных водителей отдыхать

Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, по которому будет контролироваться отдых водителей грузовиков массой более 3,5 тонны, автобусов и легковых такси. Сейчас проект обсуждается и проходит антикоррупционную экспертизу. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Создатели законопроекта приводят исследования научно-исследовательского центра транспортной безопасности Университета Лоуборо и Технического университета Чалмерса, из которых следует, что невнимательность и усталость — самое опасное состояние для водителя. Предлагается для водителей грузовиков и автобусов обязательно использовать тахографы, как с 2018 года успешно делает Мосгортранс. Приборы будут сканировать лицо и выявлять степень усталости водителя.

Но не все специалисты поддерживают нововведение. Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус не доверяет автоматическому определению уровня усталости.

Что касается слежения за состоянием водителя, самая очевидная альтернатива — система КИС «АРТ» и цифровой профиль водителя, которые уже на днях будут вводить. Мне кажется, пока этого достаточно, — заявил он.

Ранее сообщалось, что переработки становятся главной причиной смертей на дорогах. Чтобы заработать, шофёры находятся за рулём по 15–16 часов.