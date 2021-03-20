Во сколько обходится жизнь в крупнейших городах России

Согласно статистике по рынку труда за февраль 2021 года, средняя зарплата в Москве составляет 55 750 рублей. По расчётам NEWS.ru, этой суммы едва ли хватит на столичную жизнь. Особенно если все расходы за аренду квартиры тянет на себе один человек. В регионах ситуация не лучше, хоть и цифры меньше. Сколько стоит проживание в крупнейших городах России — в материале портала.

Минимальная необходимая сумма для проживания одного человека рассчитывалась по сумме четырёх усреднённых показателей: стоимость аренды однокомнатной квартиры, проезда, коммунальных услуг и размера прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Самая большая финансовая нагрузка предсказуемо приходится на жителей Москвы — 63 334 рубля. Из них 35 тысяч придётся отдать за съёмную квартиру, 20 589 рублей на траты по прожиточному минимуму, 2245 рублей на оплату «единого» проездного на месяц и 5500 рублей за коммунальные услуги.

Жизнь в Санкт-Петербурге обходится значительно дешевле — 40 028 рублей. 20 тысяч из этой суммы уйдёт на аренду «однушки», 13 073 рубля — на расходы по прожиточному минимуму. Транспорт при этом обойдётся дороже — 3255 рублей за месячный проездной. Коммуналка в среднем стоит 3700 рублей.

Для проживания в третьем по численности населения городе России — Новосибирске в рамках заданных условий придётся зарабатывать не меньше 33 154 рублей. 15 тысяч стоит месяц аренды однокомнатной квартиры. Прожиточный минимум составляет 13 054 рубля. Безлимитных проездных нет, поэтому при подсчётах учитывалось 60 поездок по единой транспортной карте, каждая их которых обойдётся в 25 рублей, итого — 1500 рублей. На коммунальные услуги уйдёт приблизительно 3600 рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге получится прожить на 33 586 рублей. Из них 16 тысяч пойдёт на аренду жилплощади, 11 966 рублей — на траты по прожиточному минимуму. С расходами на транспорт сложнее: месяц по транспортной карте обойдётся в 2380 рублей, но за каждую поездку в метрополитене (32 рубля) придётся платить отдельно. Тариф на автобус, трамвай и троллейбус составляет 26 рублей. При расчёте показателей решено было учитывать стоимость 60 жетонов метро. Цена на коммунальные услуги варьируется в районе 3700 рублей.

Проживание в Казане стоит не меньше 32 022 рублей. Как и в Новосибирске, 15 тысяч придётся отдавать за съёмную «однушку». В 10 622 рубля обойдутся затраты по прожиточному минимуму. Электронная транспортная карта на все виды поездок стоит 2800 рублей, коммуналка — 3600 рублей.

Недалеко ушёл и Нижний Новгород — 31 540 рублей. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в нём составляет 14 тысяч. Расходы по прожиточному минимуму — 11 540 рублей. Ещё 2300 рублей будет стоить проездной билет на месяц, а ЖКУ — 3700.

Самым доступным из крупнейших городов России оказался Челябинск — 27 827 рублей. Из этой суммы 10 500 рублей пойдёт на съёмное жильё, 12 247 рублей — на затраты по прожиточному минимуму. 60 поездок на транспорте по 28 рублей каждая обойдутся в 1680 рублей, а коммуналка — в 3400.